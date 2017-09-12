Миссия МВФ прибудет в Киев во второй половине сентября

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев во второй половине сентября, сообщила журналистам заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Миссия прибудет во второй половине сентября на пересмотр", - сказала Рожкова.

Также она напомнила, что сегодня, 12 сентября, в Киев с визитом прибывает заместитель директора - распорядителя МВФ Девид Липтон.

По ее словам, в том числе он проведет встречу с руководством НБУ. "Это не первый визит мистера Липтона и не первая его встреча с Национальным банком. Мы готовы и ждем", - добавила Рожкова.