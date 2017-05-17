Миссия МВФ прибыла в Украину для обсуждения пенсионной реформы

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину. Об этом Українським Новинам сообщил представитель киевского офиса МВФ.

По его словам, миссия будет работать в Украине по 25 мая.

Среди вопросов, которая миссия МВФ должна обсудить, - пенсионная реформа, изменения в налоговой и таможенной политике, прогресс в возмещении НДС и выполнение бюджета.

Как сообщали Українські Новини, последний раз миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября 2016 года. Результатом ее работы стало выделение Украине транша на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.

Напомним, что согласно обновленному меморандуму МВФ, предполагается, что пенсионная реформа будет принята до конца мая 2017 года и вступит в силу с 1 января 2018 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительственный проект пенсионной реформы будет предусматривать повышение минимального страхового стажа для получения пенсии до 25 лет.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.