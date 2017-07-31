МИУ до середины августа должно разработать стратегию развития аэропортов, - Гройсман

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) до середины августа должно разработать стратегию развития аэропортов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в интервью изданию "Деловая столица".

"Не надо забывать о региональных аэропортах. Лоукостеры должны летать и со Львова, и из Харькова, и из Херсона. Это очень важно. Проблема в том, что не было стратегии развития аэропортов и было очень трудно понять, куда нам двигаться. Я поставил задачу, чтобы к середине августа Министерство транспорта разработало такую стратегию", - заявил он.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что в течение следующих месяцев в Украине должна быть выработана стратегия развития отечественных аэропортов. Глава правительства отметил, что соответствующая работа должна быть ускорена и стратегия может быть подготовлена в августе.

"Нам нужна стратегия развития аэропортов Украины и развития авиации потому, что по большому счету сегодня каждый аэропорт занимается самостоятельно определением своего места под солнцем", - сказал Гройсман.