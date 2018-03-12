Могерини подтвердила готовность ЕС выделить Украине 1 млрд евро

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского союза в размере до €1 млрд поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине. Об этом сообщила верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"В прошлую пятницу, в ответ на запрос украинских властей, Европейская комиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи объемом до €1 млрд кредита. Это поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине", - сказала она.