Молдова начала переговоры по аренде украинских газовых хранилищ

Молдавские чиновники ведут с Украиной переговоры относительно использования ее подземных газовых хранилищ. Власти соседнего государства хотят таким образом диверсифицировать источники энергоресурсов, сообщил в интервью ресурсу Euractiv министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску.

"Наше текущее газовое соглашение с Россией истекает уже в конце этого года. Поэтому мы будем вести переговоры о новом соглашении по газовому ценообразованию. Также продолжаются переговоры с Украиной о возможной аренде ее какого-то газового хранилища, и возможность осуществлять через это газохранилище реверсные поставки газа из Европы", - рассказал министр.

Вместе с тем он отметил, что у Молдовы также остается возможность использовать другие газовые ресурсы. Например, договориться с Румынией, которая также производит голубое топливо. Она менее зависима от поставок иностранного ресурса, чем другие государства, отмечает Попеску. Это дает ей определенное пространство для маневра, как только инфраструктура будет создана.

