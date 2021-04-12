Молочні продукти залишаються лідерами серед фальсифікату

Фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за січень-березень провели понад 3 тисячі перевірок і вилучили з обігу більше 31 тонни продуктів.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить Держпродспоживслужба за підсумками роботи з протидії фальсифікації у І кварталі 2021 року.

З початку року фахівці Держпродспоживслужби провели 85 планових та 2908 позапланових перевірки. В результаті вилучили з обігу більше 31 тонни продуктів. Найбільше вилучено: молока та молочних продуктів (понад 6 тонн); риби (4,7 тонн); м'яса птиці (3,3 тонни); м'яса та м'ясопродуктів (більше 2 тонн).

Також було прийнято 49 рішень про призупинення обігу харчових продуктів. До правоохоронних органів передано 11 справ. Виписано штрафів на суму більше 1,6 млн грн.

У профільній службі зауважили, що молоко та молочні продукти (особливо, вершкове масло), як і раніше, є лідерами серед харчових продуктів, які найчастіше фальсифікують. Наявність жирів немолочного походження - найпоширеніше порушення при виробництві вершкового масла. На другому місці за типом порушень - невідповідність маркування.

"Продукти харчування, які купують українські споживачі, мають бути безпечними та відповідати всім законодавчим нормам та вимогам. Ми маємо захистити споживачів. Робота в цьому напрямку тільки посилюватиметься", - підкреслила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Раніше Магалецька заявила, що головною реформою Держпродспоживслужби є її трансформація на сучасний, прозорий та зручний сервіс, що стоятиме на захисті як держави, так і бізнесу та кожного споживача. До сфери відповідальності Держпродспоживслужби належить, зокрема, протидія фальсифікації харчових продуктів.