Молочную компанию Галичина признали банкротом

Хозяйственный суд Львовской области 30 августа признал банкротом ЧАО Галичина и открыл ликвидационную процедуру.

Как сообщает Finbalance, производство по этому делу было начато судом 24 ноября.

Согласно материалам суда, распорядитель имущества установил, что активы ЗАО Галичина составляют 231,8 млн грн, а согласно реестру требований кредиторов должника его общая кредиторская задолженность - 1,18 млрд грн.

Соответственно активов должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, говорится в документе.

В то же время в суде не нашли признаки фиктивного банкротства компании. Также не установлено доведение до банкротства компании распорядителем имущества, отметили в суде.

В июне 2018 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ЧАО Галичина и в рамках указанного дела отменил постановление Львовского апелляционного хозсуда от 22 ноября 2017 года, оставив в силе решение Хозсуда Львовской области от 6 июля 2017 года, которым были признаны денежные требования Укрэксимбанка к ЧАО Галичина на 889,4 млн грн в качестве обеспеченных залогом.

Согласно судебным материалам, между Укрэксимбанком и ЧАО Галичина заключены кредитные договоры, залогом по которым выступают здания комплекса завода по переработке молока и изготовлению молочной продукции в Радехове Львовской области, коммуникации, оборудование, транспортные средства по тому же адресу, а также права на торговые марки Мои коровки и Галичина и готовая продукция на складе и в обороте.

По данным НКЦБФР, владельцем 100% акций ЗАО Галичина (как и владельцем 98,9% акций ПАО Ковельмолоко) является кипрская компания Бросмонт Холдингз Лимитед.

В 2010 году Западная молочная группа (подконтрольна группе Континиум Степана Ивахива и уже покойного Игоря Еремеева) объединилась с ЗАО Галичина (бенефициарами которого были львовяне Андрей Король, Сергей Гиба, Юрий Ложкин).

Объединенная молочная структура сохранила название Галичина. Собственно, Ивахив входил в наблюдательный совет предприятия.

В 2014 году многолетнего гендиректора молочного завода Владимира Петрина на время заменил Дмитрий Лещенко, который до этого назначения работал советником гендиректора группы Континиум.

В прошлом году Хозсуд Львовской области также признал требования Банка инвестиций и сбережений (подконтролен группе Континиум) к ЧАО Галичина на 72,8 млн грн. Среди кредиторов ЗАО Галичина - в т.ч. ООО Молочная компания Галичина, а также ряд компаний, связанных с группой Континиум и их сетью АЗС WOG.

Напомним, в июне компания провела ребрендинг и сейчас работает как ООО.