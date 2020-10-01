Монети у 25 копійок та банкноти старих зразків виводять із обігу - де обміняти гроші

Монети у 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року з 1 жовтня 2020 року перестали бути грошима.

Національний банк України вилучає ці гроші з готівкового обігу. Усі магазини, ресторани, заклади сфери побуту не прийматимуть їх під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Про це раніше повідомляла прес- служба НБУ.

У фінансовому регуляторі зазначили, що залишки таких монет і банкнот до 16 жовтня 2020 року мають здати до кас банків України для зарахування на їхні розрахункові рахунки.

Українці мають час до 2023 року, щоб безкоштовно обміняти ці монети та купюри на платіжні обігові монети та банкноти всіх номіналів у сумах, кратних 10 копійкам. Це можна зробити в усіх відділеннях українських банків - упродовж першого року від дати вилучення їх з обігу, до 30 вересня 2021 року включно.

Також обмін можливий в НБУ, "Ощадбанку", "ПриватБанку", "Райффайзен Банку Аваль", банку ПУМБ впродовж трьох років від дати вилучення їх з обігу, до 30 вересня 2023 року включно.

Нагадаємо, в НБУ заявляли, що будуть активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 грн і одногривневі монети зразка 1996 року. Ці купюри НБУ планує замінювати відповідними монетами зразка 2018 року.

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