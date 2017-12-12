Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.

В этом году рост украинской экономики, по прогнозам экспертов агентства, составит 2%.

Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция замедлится. При этом внешняя ликвидность, а также банковская система пока остаются слабыми.

Геополитические риски в Украине связаны прежде всего с потерей территориального суверенитета, как в Крыму, так и в Донбассе, где боевые действия никогда полностью не прекращались, несмотря на минские соглашения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.