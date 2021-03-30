Мораторій на приватизацію: які держпідприємства опиняться у переліку

Верховна рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект No4020 Рада ухвалила за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 289 нардепів.

Отже, під забороною приватизації будуть:

акціонерні товариства, де частка держави не може бути менш як 50 відсотків + 1 акція - 9 об'єктів; до нього увійшли НАК "Нафтогаз України" і "Укрпошта";

господарські товариства та об'єднання, де частка держави 100 відсотків, державних комерційних і казенних підприємств - 74 об'єктів. У список входять "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", Оператор газотранспортної системи України, "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

перелік об'єктів культури і спорту - 133 об'єкти;

перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації, але які можуть бути перетворені в господарські товариства - 102 об'єктів;

перелік об'єктів лісового господарства - 341 об'єкт.

Верховній раді рекомендують скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Так, 25 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

На початку вересня 2020 року Рада прийняла відповідний законопроект No3552.



