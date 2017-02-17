Мораторий на продажу земли оспорили в Конституционном суде

В Конституционный суд Украины направлено обращение 55 народных депутатов относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Конституционный суд может снять мораторий, и мы получим наиболее экономически свободный рынок среди всех возможных вариантов. Это может произойти через полгода, согласно регламенту Конституционного суда", - сказал инициатор обращения народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").

Мушак добавил, что в первый месяц после обращения КС должен решить вопрос об открытии судебного производства, в два последующих месяца выбирается докладчик в суде, три месяца рассматривается дело.

"На осень можем выйти с земельным рынком без каких-либо ограничений", - резюмировал Мушак.

6 октября 2016 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года. Законопроект No5321-1 в целом поддержали 297 депутатов.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на куплю-продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю- продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки, - заявил Порошенко.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия экономика Украины ежегодно теряет 3,3 млрд долларов из-за моратория на продажу земель сельхозназначения.

По материалам: Интерфакс-Украина