Мораторий на продажу земли помешал миллионам украинцев создать бизнес, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк считает, что мораторий на продажу земли не дает украинцам заниматься бизнесом

Об этом министр заявил в интервью "ДС"

"Люди потеряли и продолжают терять шанс построить семейный бизнес только потому, что 20 лет назад "группа товарищей" в Киеве решила, что знает лучше, что нужно людям, и ввела мораторий на продажу земли. И сегодня мы имеем результат этих квазигосударственных решений", - сказал министр.

По его словам, земельную реформу внедряют для развития экономики, агропромышленного сектора и в первую очередь для владельцев земли.

"На селе многие хотят стать фермерами и развивать свой бизнес. Для этого нужен стартовый капитал. Если собственных средств недостаточно, можно было бы получить кредит в банке на развитие бизнеса. Но эта опция сейчас недоступна для большинства крестьян, потому что землю нельзя давать в залог", - сказал министр.

МВФ рекомендует Украине повысить пенсионный возраст, разрешить продажу земли и провести массовую приватизацию.