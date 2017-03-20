Москаль: России не нужен уголь из Донбасса, а Украина перекупит его еще дороже

"Руководство" самопровозглашенных республик не вернут под контроль Киева "национализированные" украинские предприятия, работающие на Донбассе. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль о дальнейшей судьбе предприятий на территории ОРДЛО, пишет NewsOne.

"Кто вернет (национализированные предприятия - ред.)? Плотницкий, Захарченко? Перекреститесь! Никто ничего больше Украине не вернет, предприятия останутся (во владении - ред.) ОРДЛО", - указал губернатор Закарпатья.

Кроме этого Москаль высказал и свою точку зрения относительно поставок угля с оккупированных территорий и пути их реализации. Он уверен, то России не нужен этот уголь. В стране существует много производств, которые являются менее затратными.

"Россия не нуждается в этом угле, поскольку имеет Кузбасс (Кузнецкий угольный бассейн - один из крупнейших угольных бассейнов в мире, расположен в Кемеровской и Новосибирской областях РФ - ред.) - это когда просто экскаватор нагружает (уголь - ред.). Там не нужно таких больших затрат и дотаций", - отметил глава Закарпатской ОГА.

Тем не менее, "руководство" ОРДЛО сможет найти себе и другие рынки сбыта добываемого угля. При этом главным из них будет как раз украинский.

"У меня нет сомнений, что уголь из Донбасса разными каналами вернется в Украину. Если утрировать, то боевики, к примеру, продадут уголь какой-то белорусской фирме, она, в свою очередь, казахской, а мы купим как бы казахский уголь, только дороже", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что железная руда с территории "Донецкой и Луганской народных республик" не поставляется в Россию.