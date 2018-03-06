Москва восприняла проигрыш Газпрома как пощечину от Киева, - Зеркаль

Процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между Газпромом и Нафтогазом

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Россия восприняла проигрыш в Стокгольмском арбитраже своего Газпрома как пощечину от Украины.

В эфире телеканала ICTV она отметила, что такая эмоциональная реакция может быть связана с выборами президента РФ, которые состоятся 18 марта, сообщает Укринформ.

По словам Зеркаль, процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между Газпромом и Нафтогазом.

Напомним, Газпром продолжает держать низкое давление на входе в ГТС Украины.