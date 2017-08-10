Мотор Сич начнет выпуск собственного вертолета в 2018 году - Богуслаев

Компания Мотор Сич в 2018 г. планирует начать выпуск собственных вертолетов в Запорожье. Об этом заявил народный депутат, президент и генеральный конструктор Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, сообщает Укринформ.

"В 2018 г. Мотор Сич начинает выпуск вертолета собственного производства - вертолета Надежда. Это - гражданский вертолет, рассчитанный на семь пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен "облететь" всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию", - сообщил Богуслаев.

По словам президента Мотор Сич, новый вертолет может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также для нужд санавиации.

Мотор Сич специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах мира.

Ранее сообщалось, что Мотор Сич строит завод в Китае.