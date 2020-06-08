МОЗ послабило вимоги до роботи ринків: нові умови

Для відвідувачів ринків збережено зобов'язання носити засоби індивідуального захисту.

МОЗ пом'якшило протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Ляшко опублікував постанову головного державного санітарного лікаря щодо організації торгівлі на ринках в умовах карантину від 6 червня.

Він перерахував ключові правила, які залишилися в новій постанові: допуск працівників на ринок після термоскринінгу; на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками; 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку; допуск на ринок лише в захисній масці; проведення дезінфекції поверхонь; інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Водночас у тексті постанови немає вимог щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів та щодо захисних екранів між продавцями і покупцями, які були присутні у попередніх нормах.

Також у нових нормах обов'язковий термоскринінг при вході на ринок передбачений лише для працівників, а не для відвідувачів, як було раніше.

29 квітня Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.