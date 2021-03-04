МОЗ пояснило заборону на розголошення інформації про виробників вакцин

Міністерство охорони здоров'я України не розголошує дані про ціну вакцини проти коронавірусу, її виробників і постачальників на вимогу виробника.

Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 4 березня пояснила, що розголошення може призвести до штрафів і розірвання контракту.

"Хочу відразу зробити роз'яснення для ЗМІ щодо конфіденційності угод, які стосуються закупівлі вакцин. Справді, наказ Міністерства охорони здоров'я від 18 лютого цього року, яким було розподілено кількості вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я областей України та міста Києва дослівно: "Забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19", - пояснила Світлана Шаталова.

Вона додала, що така вимога зумовлена положеннями угоди, укладеної між Міністерством охорони здоров'я та спеціалізованою міжнародною організацією "Crown agents", яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини.

Оці жорсткі вимоги щодо конфіденційності є зовсім не примхою міністерства. Вони ініційовані саме виробниками вакцини. І за порушення таких вимог передбачені великі штрафні санкції або навіть розірвання контрактів, - заявила заступниця очільника МОЗ.

Також за її словами, "такі договори, які містять умови щодо конфіденційності, підписують усі країни світу, які централізовано здійснюють закупівлі імунобіологічних препаратів від коронавірусу.