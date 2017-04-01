МОЗ Украины инициирует санкции на российские лекарства

За полный запрет ввозить российские лекарства на территорию Украины выступает министр здравоохранения Ульяна Супрун. Говорит, что подконтрольное ей ведомство будет инициировать соответствующие ограничения на экономическом уровне.

Новость сообщает "Пресса Украины".

По ее словам, министерство хочет запретить ввоз тех российских лекарств, которые до сих пор зарегистрированы в Украине.

Супрун отметила, что все государственные закупки проводятся через международные организации, которые требуют, чтобы лекарства соответствовали квалификации Международной организации здравоохранения. Большинство российских лекарств не являются квалифицированными этой организацией. Кроме того, российские производители не выходят на открытые тендеры.

"Это политическое решение министерства. Ждем решения от президента и правительства", - добавила Супрун.

Напомним, Министерство здравоохранения предлагает предоставить возможность ВИЧ-инфицированным людям усыновлять детей.