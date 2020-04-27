МОЗ визначило основні вимоги щодо роботи продовольчих ринків

Агропродовольчі ринки в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 повинні працювати із дотриманням суворих вимог. На виконання доручення Прем'єр-міністра Міністерство охорони здоров'я розробило постанову щодо відновлення роботи агропродовольчих ринків, яку у середу буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

Зокрема, у постанові, поданій на розгляд Уряду, йдеться про певні вимоги дотримання індивідуального захисту та забезпечення протиепідеміологічних заходів.

Так, допуск працівників, продавців і відвідувачів ринку здійснюватиметься виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у тому числі виготовленої самостійно) або респіратора; проходження безконтактного температурного скринінгу.

Крім того, серед вимог роботи агропродовольчих ринків: наявність на кожному вході (в'їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком; проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години; прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця - в кінці кожного робочого дня.

Водночас кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості, з розрахунку один покупець на 10 м2 торговельної площі ринку. Також на прилеглій до ринку території має бути забезпечена відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі.

Урядовим документом також передбачені вимоги:

Для продавців: - відстань від між робочими місцями продавців - не менше трьох метрів; - місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику;

Для працівників: - забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень та щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19; - забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо профілактики поширення COVID-19 та оперативне усунення порушень.

"На найближчому засіданні Уряду будемо розглядати можливість відновлення продовольчих ринків. Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Зараз планується відкриття понад 280 продовольчих ринків - тих, що в змозі будуть забезпечити все необхідне задля дотримання санітарних норм. Це серйозний крок до послаблення карантину. Тому закликаю дотримуватися всіх профілактичних вимог функціонування ринків. Аби наші спільні зусилля щодо недопущення критичного поширення коронавірусу не були марними", - наголосив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Урядовий портал

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