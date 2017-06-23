Мусорный кризис: Садовый обещает выполнить "ультиматум" области

Городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал заявление председателя ОГА Олега Синютки о делегировании функции управления ТБО в Львове областной государственной администрации.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Я сегодня имел разговор с руководителями фракций городского совета, мы договорились, что на следующем пленарном заседании, которое будет в четверг, мы подготовим соответствующие решения, юридический департамент получил соответствующее указание, и мы проголосуем на сессии, думаю единогласно, решение, которое от нас требует наместник Президента", - сказал Садовый сегодня на брифинге.

В то же время мэр считает такое требование "ультиматумом общине города Львова", которое однако необходимо принять в сложившейся ситуации.

"Я убежден, что в этой ситуации мы должны принять это предложение, мы должны заплатить деньги, мы должны иметь возможность нормально жить и развиваться потому, что наша задача - сохранить людей", - добавил Садовый.

Как сообщал Укринформ, 22 июня на брифинге глава Львовской ОГА Олег Синютка сообщил, что областная власть выдвинула Львовскому горсовету требование передать ей функции по управлению ТБО. В свою очередь область берет на себя обязательства за 20 дней очистить мусорные площадки от завалов и обеспечить стабильный вывоз ТБО в течение всего времени действия делегирования полномочий.

Львовская городская власть должна предусмотреть субвенцию из городского бюджета для вывоза мусора областному бюджету в размере 300 млн грн из расчета на год.

Синютка обещает восстановить систему сортировки мусора, прекратить передел рынка вывоза ТБО и вернуть перевозчиков, которые стабильно обеспечивали вывоз мусора. Вместе с тем губернатор просит у города передать во временное управление ОГА и "опальный" "Львовспецкоммунтранс".