Муженко просит увеличить военные расходы Украины до 112 миллиардов гривен

В 2019 году на нужды армии Украины необходимо финансирование на уровне не менее 112 млрд гривен (около 4 млрд долларов - Прим. Ред.) Об этом начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил в интервью BBC Украина.

"Мы посчитали, что это должна быть сумма примерно в 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока доказывают показатели на 82 млрд грн. И это явно недостаточно для того, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании боеспособности", - отметил Муженко.

Он добавил, что сейчас наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, что может иметь серьезные последствия для боеготовности ВСУ.

"Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. грн. У нас сейчас 7 тыс., эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают", - рассказал начальник Генштаба.

При этом он заверил, что на передовую эта ситуация не влияет, так как там значительно больше денежные выплаты.

Напомним, в 2018 году на нужды армии выделили 83,3 млрд грн вместо 141,2 млрд, которые военное руководство просило изначально. В то же время в 2018 году армия получила на 14,5 млрд. грн или на 20,7 % больше, чем в 2017 году. Сообщалось, что за эти деньги удастся повысить денежное обеспечение военнослужащим и провести реформы.