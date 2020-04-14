МВФ через пандемію послабить борговий тягар 25 країн

Міжнародний валютний фонд на тлі боротьби з пандемією COVID-19 у понеділок ухвалив рішення полегшити борговий тягар для 25 країн.

Відповідну заяву директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої оприлюднено на сайті МВФ.

"Я рада повідомити, що сьогодні (13 квітня - ред.) наша Виконавча рада затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 країн-членів МВФ в рамках переглянутого механізму МВФ - Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф (CCRT) - як частину заходів у відповідь фонду для сприяння в подоланні наслідків пандемії COVID-19", - зазначила Георгієва.

Вона підкреслила, що цим рішенням надаються гранти найбіднішим і найбільш уразливим державам-членам МВФ для покриття їхніх боргових зобов'язань перед Фондом на початковому етапі протягом наступних шести місяців. Це допоможе їм спрямувати більше своїх фінансових ресурсів на надання життєво важливої невідкладної медичної та іншої допомоги.

У список країн, які першими отримають полегшення тягаря заборгованості в рамках CCRT, увійшли Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Коморські Острови, Ємен, Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові Острови, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканська Республіка та Чад.

За словами Георгієвої, CCRT нині може надати близько 500 млн доларів США для полегшення обслуговування боргу на основі грантів, включаючи нещодавнє зобов'язання Сполученого Королівства на суму 185 млн доларів США, а також 100 млн доларів США, надані Японією у вигляді ресурсів, негайно доступних для користування. Інші країни, в тому числі Китай і Нідерланди, також заявляють про значні внески.

Як повідомлялося, раніше Георгієва заявила, що ситуація в світовій економіці гірше, ніж під час кризи 2008-2009 років.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальних, 452 367 осіб одужали.