МВФ: Для предоставления Украине четвертого транша мешают несколько проблем

Предоставить Украине очередной четвертый транш в размере одного миллиарда долларов мешает всего несколько проблем.

Такое заявление сделал спикер МВФ Уильям Мюррей во время брифинга в Вашингтоне, передает Корреспондент.

"Мы находимся в тесном контакте с (украинскими - ред.) властями по поводу нескольких оставшихся проблем, которые должны быть разрешены для финализации меморандума об экономической и финансовой политике с учетом графика последующих необходимых мер", - заверил Мюррей.

Стоит отметить, что он не стал называть, какие именно остались проблемы, но подчеркнул, что меморандум находится на финальной стадии.

"Предполагая, что все оставшиеся проблемы скоро будут разрешены, мы ожидаем, что предложим Совету директоров (МВФ - ред.) завершить третий пересмотр программы в ближайшие недели, но точной информации о заседании Совета директоров нет", - проинформировал спикер МВФ.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева назвал дефицит Пенсионного фонда в Украине главным препятствием для получения нового транша.

Ранее сообщалось, что в этом месяце МВФ называл другое последнее условие для транша - активизация реформы энергетического рынка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава НБУ Валерия Гонтарева заверила в получении четвертого транша от МВФ.

Напомним, вчера основной кредитор Украины Международный валютный фонд заявил, что пока не будет рассматривать вопрос о предоставлении Украине следующего, четвертого, транша в рамках программы программе EFF, одобренной в марте 2015 года. На повестке дня Совета директоров в ближайшие две недели программа реформ и оценка экономической ситуации в 9 странах, включая Австралию, Испанию, Индию, Индонезию, Кению, Сомали и ряд островных государств.