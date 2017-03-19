МВФ исключил рассмотрение вопроса о транше для Украины из повестки дня на 20 марта

Международный валютный фонд перенес заседание по вопросу о выделении очередного транша Украине, которое ранее было запланировано на 20 марта 2017 года. Это следует из графика заседаний совета директоров, опубликованном на сайте МВФ.

В частности, на повестке дня 20 марта значатся консультации по Катару. Следующее заседание состоится 22 марта и будет посвящено вопросу Сент- Люсии. Далее 24 марта МВФ проведет консультации по Науру, Израилю и Доминиканской Республики.

Отметим, ранее в повестке дня МВФ на 20 марта значился также вопрос предоставления Украине макроэкономической финансовой помощи в 1 млрд долларов. Министр финансов Украины Александр Данилюк 16 марта заявил, что ожидает получения очередного транша МВФ на следующей неделе.

"В следующий понедельник (20 марта, - ред.) состоится встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш МВФ", - отметил Данилюк.