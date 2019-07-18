МВФ: курс доллара завышен по отношению к остальным валютам

Нынешний курс доллара США значительно завышен по сравнению с реальным значением стоимости американской валюты. Об этом говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда.

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%, по мнению экспертов Фонда. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

Президент США Дональд Трамп постоянно выражает недовольство слишком высоким, по его мнению, курсом доллара - поскольку это препятствует росту американского экспорта.

Д.Трамп в июне раскритиковал в этой связи денежную политику Европейского центробанка и его главы Марио Драги.

По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.

Минпром

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