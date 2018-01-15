МВФ может не согласиться с принятием проекта Порошенко об антикоррупционном суде

Международный валютный фонд (МВФ) официально сообщил власти Украины о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украину Рона ван Родена, передает "Европейская правда".

Сообщается, что письмо адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину, однако его копии направлены также премьеру, спикеру, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим должностным лицам.

В письме указано, что МВФ категорически исключает возможность согласиться с принятием президентского законопроекта.

"Представление президентом законопроекта о антикоррупционном суде должно было стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако относительно того проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии ", - говорится в письме.

Кроме того, в письме объясняется, почему такой закон не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разбиты на три группы - по процедуре отбора судей, относительно положений закона, направленных на торможение создания АКС, а также относительно юрисдикции суда. Всего в документе - 9 системных замечаний.

Сообщается, что многие претензии связаны с вопросом отбора судей. Так, в фонде требуют, чтобы в АП выполнили рекомендацию Венецианской комиссии и предоставили представителям международных доноров Украины в антикоррупционных вопросах право блокировать назначение не добропорядочных судей.

"Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня ... Однако в текущем виде закона о антикоррупционном суде мы не будем готовы его поддержать. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии ", - говорится в документе.

Напомним, как известно, Верховная Рада Украины завтра, 16 января 2018 года, рассмотрит включение в повестку законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

В конце декабря сообщалось, что Международный валютный фонд требует принять закон об Антикоррупционном суде до 25 января 2018 года.