МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине

На сегодняшний день у Минсоцполитики нет аргументов в пользу повышения пенсионного возраста. Об этом в эфире NewsOne заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он уточнил, что министерство уже почти год работает над пенсионной реформой.

"Над пенсионной реформой мы работаем уже 10 месяцев... Есть проблема наполнения Пенсионного фонда. Ее можно решить двумя путями: или уменьшить количество тех, кто получает пенсию, или увеличить количество тех, кто платит. В первом случае нужно повышать пенсионный возраст. Чтобы было больше тех, кто платит, нужно их простимулировать, они должны увидеть преимущества этого", - рассказал Рева.

По словам министра, Украина не может себе позволить повышать пенсионный возраст, как это делают в Германии. "В Германии население стареет.

Количество тех, кто платит уменьшается, а количество пенсионеров увеличивается благодаря хорошей медицине. У них для наполнения Пенсионного фонда нужно повышать налог или повышать пенсионный возраст. Поэтому они постепенно повышают пенсионный возраст", - объясняет Рева.

Глава Минсоцполитики уточнил, что в Украине насчитывается 11 миллионов пенсионеров и 26 миллионов потенциальных налогоплательщиков, однако "платят только 10,5 млн". "Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное. В этом вся наша дискуссия с МВФ", - добавил чиновник.

При этом Рева подчеркнул, что повышение пенсионного возраста будет последним шагом после исчерпания всех возможностей решения проблемы Пенсионного фонда. "Если бы я был убежден, что пенсионный возраст нужно повышать, я бы вышел и публично об этом заявил. Я бы взял на себя политическую смелость, но пока у меня нет аргументов для этого. Я вижу другие возможности решения проблемы", - подытожил министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр социальной политики Андрей Рева назвал дефицит Пенсионного фонда в Украине главным препятствием для получения нового транша от МВФ. О том, что сейчас в Украине нет оснований говорить о повышении пенсионного возраста, сказал и вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.