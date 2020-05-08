МВФ не буде продовжувати переговори з Україною без "антиколомойского" закону - глава Мінфіну

Україна не зможе продовжити переговори щодо нової короткострокової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) без прийняття у другому читанні законопроекту про банківському регулюванні No2571-д, який також називають "антиколомойським". Про це під час засідання фінансового комітету Верховної Ради заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми отримали повідомлення, що без голосування за цей законопроект, подальші переговори з МВФ неможливі", - сказав міністр.

Також Марченко уточнив, що Україна обговорює з Фондом програму фінансування stand-by на півтора року. Сума фінансування - $ 5 млрд протягом 2020-2021 року, додав глава Мінфіну.

Як повідомлялося, Україна і МВФ припинили переговори за програмою розширеного фінансування EFF і перейшли до обговорення 18-місячної програми standby.

Програма EFF була попередньо узгоджена і передбачала надання Україні 8 млрд доларів протягом трьох років в обмін на структурні реформи. Програма standby розрахована на 18 місяців, за які Україна може отримати 5 млрд доларів кредитних коштів кількома траншами. Рішення щодо кожного траншу узгоджуватиметься окремо.

Зазначимо, що від співпраці з МВФ залежить не просто макрофінансова стабільність, але й виконання держбюджету в 2020 році.

На позачерговому засіданні 13 квітня депутати підтримали секвестр бюджету у зв'язку з пандемією COVID-19. До дохідної частини бюджету заклали понад 130 млрд гривень допомоги МВФ. Однак зробили це до затвердження закону про банки, без якого на цю допомогу розраховувати не варто. При цьому дефіцит держбюджету збільшується втричі - зі 100 млрд до 300 млрд гривень.

Однією з ключових умов співпраці України з МВФ є ухвалення закону про банки, який ще називають "антиколомойським". Він забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам. А також визначає порядок розгляду результатів аудиту, на підставі якого суд має виносити рішення щодо можливої компенсації: раніше ця процедура залишалася неврегульованою і фактично залежала від особистого переконання суддів.