МВФ не настаивает на повышении в Украине пенсионного возраста - Розенко

Переговоры по подготовке новой редакции меморандума о сотрудничестве с МВФ продолжаются.

Вопрос о повышении в Украине пенсионного возраста снят с переговоров между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ) по новой редакции Меморандума о сотрудничестве в рамках программы EFF, заявил вице- премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", - заявил он в комментарии агентству "Українські новини"

По его словам, переговоры, посвященные новой редакции меморандума (в том числе - по вопросу пенсионной реформы) в данный момент продолжаются.

Ранее в Минфине заявляли, что МВФ не требует поднятия пенсионного возраста для Украины.

"МВФ не требует поднятия пенсионного возраста в Украине. Есть требование сбалансировать Пенсионный фонд. Конечно, это можно сделать с помощью поднятия возраста, но это не единственный путь", - отметила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Тем временем, президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования на 1 млрд долларов в ближайшие недели.

По материалам: Українські новини