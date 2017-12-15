МВФ не собирается отправлять в Украину свою миссию

Приезд миссии Международного валютного фонда в Киев в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной пока отсутствует в повестке дня.

Об этом сообщил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей.

"У нас пока что не запланировано прибытие миссии. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра", - сказал он.

Ранее стало известно, что получение следующего транша кредита в рамках программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ) ожидается уже во втором квартале 2018 года. До это прогнозировалось, что Украине получит транш от МВФ в начале 2018 года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

По словам и.о. председателя НБУ, миссия Фонда должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. "Пересмотр программы - февраль-март. Транш возможен во втором квартале", - отметил Смолий и добавил, что в 2017 году получения транша уже невозможно.

Всего в 2018 году Нацбанк ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму 3,5 млрд долларов.

Напомним, текущая программа расширенного финансирования (EFF), согласно плану, должна завершиться в 2019 году. Согласно позиции НБУ, после этого Украине потребуется новая программа кредитования.

Одним из условий для четвертого пересмотра программы является принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов. Этот закон уже внесен в повестку для Верховной Рады на текущую неделю.