МВФ не возражает против пересчета пенсий в рамках пенсионной реформы

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что Международный валютный фонд не возражает против осовременивания (пересчета) пенсий. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Осовременивание пенсий это ответственность правительства... И спрашивать кого либо мы не будем... МВФ знает о том, что мы будем осовременивать пенсии и никаких возражений по осовремениванию пенсий они не высказывали, не высказывают и, я надеюсь, высказывать не будут", - сказал Рева.

Он отметил, что с миссией МВФ проводится согласование окончательных технических вопросов, которые не влияют на суть реформы.

Министр прогнозирует, что проект пенсионной реформы на Национальном совете реформ будет рассмотрен 22-28 мая, и подан в Верховную Раду в июне. Он отметил, что если у совета возникнут замечания, правительство их доработает и после этого направит в правительство.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.

17 мая Кабинет Министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.

Меморандум между Украиной и МВФ предусматривает, что для создания стабильной основы системы пенсионного обеспечения Верховная Рада должна была до конца мая текущего года принять комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.