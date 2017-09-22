МВФ недоволен проектом пенсионной реформы: названы пять претензий

МВФ потребовал от украинского правительства пересмотреть запланированную пенсионную реформу, поскольку нашел в ней пять нюансов, противоречащих сотрудничеству страны с ключевым кредитором.

Об этом говорится в письме МВФ и Всемирного банка, адресованном премьер - министру Украины Владимиру Гройсману, текст которого оказался в распоряжении "Обозревателя", передает "ДС".

В частности, речь идет о таких моментах пенсионной реформы:

- временная помощь неработающим лицам, которые достигли 60-летнего возраста, без необходимого стажа (кредиторы считают, что это демотивирует украинцев официально работать и платить взносы с "белых" зарплат);

- индексация пенсий на 2018-2020 годы (отмечается, что никакого повышения пенсий не должно быть в 2018 году, поскольку это расценивается как политический бонус для электората накануне парламентских выборов);

- учет годов учебы в вузах в пенсионный стаж (МВФ и Всемирный банк опасаются, что студенты получат незаконное преимущество над работающими гражданами);

- расширение перечня видов деятельности, которой можно будет учитывать в пенсионный стаж (учеба в вузе, предпринимательство упрощенцев, декретные отпуск), ведь это откроет путь к досрочному выходу на пенсию;

- введение накопительного уровня с 2019 года (кредиторы увидели в этом намерении угрозу еще большего углубления дефицита солидарной системы).

Как сообщала "ДС", ранее в МВФ выразили недовольство ростом зарплат в Украине.