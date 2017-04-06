МВФ обещает Украине еще три транша на $4,4 миллиарда до конца года за своевременные реформы

Проведение трех просмотров программы предусматривает предоставление Украине трех траншей кредита на общую сумму 4,4 миллиарда долларов.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд может выделить украине еще три транша кредита в рамках программы расширенного финансирования EFF на общую сумму 4,4 млрд долл. в этом году в случае своевременного проведения предусмотренных программой реформ. Об этом заявил директор коммуникационного департамента МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

Представитель Фонда напомнил, что в понедельник Совет директоров МВФ одобрил завершение третьего пересмотра программы EFF для Украины и предоставление нашей стране четвертого транша в размере 1 млрд долл.

"В этом году возможно проведение еще трех просмотров, если все будет идти по плану и реформы будут проводиться вовремя в рамках программы", - сказал Райс.

По его словам, проведение трех просмотров предусматривает предоставление Украине трех траншей кредита на общую сумму 4,4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершила третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставления нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Вчера, 5 апреля, Национальный банк Украины сообщил о получении очередного транша МВФ, который вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом наша страна прекращала выполнения очередной кредитной программы, а Фонд - ее финансирование после первого, второго и один раз - третьего транша.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, в частности, повышение эффективного пенсионного возраста.