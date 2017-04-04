МВФ обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Материалы МВФ содержат в том числе письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В этом письме описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой ОРДЛО и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.

Кроме того, в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст до 63-65 лет к 2026 и 2031 гг. и о переходе к инфляционному таргетированию и улучшению денежно-кредитной политики.