МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів

Міжнародний валютний фонд назвав продуктивними дискусії з Україною, але констатує наявність низки невирішених питань і чекає пропозицій від української сторони для продовження переговорів.
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Як тільки ми отримаємо детальнішу інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною", - підкреслив Райс.
Серед питань, які обговорювала місія, Райс назвав поліпшення управління банківським наглядом Нацбанку, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.
Представник Фонду не назвав якихось термінів.