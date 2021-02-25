МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів

Міжнародний валютний фонд назвав продуктивними дискусії з Україною, але констатує наявність низки невирішених питань і чекає пропозицій від української сторони для продовження переговорів.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Як тільки ми отримаємо детальнішу інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною", - підкреслив Райс.

Серед питань, які обговорювала місія, Райс назвав поліпшення управління банківським наглядом Нацбанку, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.

Представник Фонду не назвав якихось термінів.