МВФ очікує від України більшого прогресу для надання другого траншу

Міжнародний валютний фонд очікує більшого прогресу від України на шляху до надання другого траншу в межах програми stand-by. Про це на брифінгу 10 червня повідомив офіційний представник фонду Джеррі Райс, пише "Інтерфакс- Україна".

Райс зазначив, що Україна і МВФ, як і раніше, у тісних дискусіях, спрямованих на завершення першого перегляду програми stand-by і виділення другого траншу.

"Певний прогрес досягнутий, але для завершення першого перегляду потрібно більше", - сказав він.

Спікер нагадав, що метою обумовлених у межах програми заходів є, зокрема, поліпшення управління в Нацбанку, поліпшення законодавства про банківський нагляд, середньострокове зниження дефіциту бюджету, посилення антикорупційної вертикалі і судової системи.

** Україна співпрацює з МВФ за новою програмою stand-by. Виконавча рада Фонду схвалила її 9 червня 2020 року. За нею передбачають виділити $5 млрд чотирма траншами. 12 червня Україна отримала $2,1 млрд першого траншу. Як говорив міністр фінансів Сергій Марченко, Київ очікував на отримання ще двох траншів по $700 млн до кінця 2020 року, але цього не сталося.

21-23 грудня 2020 року місія Міжнародного валютного фонду розпочала перший перегляд угоди з Україною у форматі stand-by. Вона відновила роботу після зимових канікул 11 січня 2021 року. Коментуючи строки виділення наступного траншу МВФ, директор пресофісу місії Фонду в Україні Джеррі Райс сказав, що спочатку треба вивчити політику економічного розвитку і проведення реформ у країні.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 13 лютого повідомив, що місія Фонду завершила роботу, але рішення про перегляд програми ще не ухвалено. "Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", - зазначив він.

У лютому міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна і МВФ підпишуть новий варіант меморандуму про співпрацю.

Програма МВФ залишається "базовим сценарієм" для України, оскільки у країни немає можливості одержати доходи з інших джерел, говорив Марченко наприкінці березня. За його словами, Україні "вже некомфортно" без грошей МВФ.

Голова НБУ Кирило Шевченко говорив на початку квітня, що Київ розраховує на два транші від МВФ, але процес переговорів буде тривалим.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна одержить наступний транш від МВФ до кінця 2021 року.