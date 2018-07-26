МВФ одобрил обновленный план Украины по Антикоррупционному суду

Международный валютный фонд одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда, таким образом Украина стала на шаг ближе к получению следующего транша в 2 миллиарда долларов.

Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь МВФ.

"Как только принятые поправки вступят в силу, законодательные рамки Высшего Антикоррупционного суда будут соответствовать обязательствам Украины по программе МВФ", - сообщила она.

Однако, как отмечается, решение проблемы Антикоррупционного суда недостаточно для разблокировки следующего транша МВФ.

"Обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, еще продолжается", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщалось, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.