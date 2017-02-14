МВФ по-прежнему требует поднять пенсионный возраст для украинцев до 63 лет

Правительство Украины подготовило свой вариант пенсионной реформы в проекте меморандума Украины и Международного валютного фонда. Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на проект меморандума.

Кабинет министров отклонил предложения МВФ повысить пенсионный возраст для украинцев и предложил свой вариант пенсионной реформы. Так, в проекте меморандума отмечается, что Верховная Рада примет до конца апреля 2017 года комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.

"Реформа будет предусматривать новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий, диапазоном пенсионного возраста, что предполагает значительную возможность выбора, в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию", - говорится в предложениях правительства.

Также новая реформа предусматривает экономию расходов в размере не менее 3% ВВП в долгосрочной перспективе в сравнении к уровню расходов в 2016 году, в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа для выхода на пенсию.

Кроме того, она должна гарантировать, что граждане Украины будут получать пенсии, которые являются соотносимыми с уплаченным ими взносам и адекватными в реальном измерении. "Эта общая система будет применяться ко всем видам занятости, за исключением ограниченного перечня опасных профессий", - говорится в документе.

В то же время, все эти предложения до сих пор остаются несогласованными с МВФ. Международный валютный фонд требует принять до конца марта 2017 года пенсионную реформу, которая включает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин на 4 месяца ежегодно, начиная с 1 июля 2017 года, а для женщин и в дальнейшем повышать возраст на шесть месяцев ежегодно после 2021 года до тех пор, пока мужчины и женщины не достигнут пенсионного возраста в 63 года (2027 год - Прим.Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что Рева предлагает украинцам покупать пенсионный стаж. Также Украина согласовала с МВФ новый пенсионный налог, который дополнительно будут вынуждены уплачивать работодатели.