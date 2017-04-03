МВФ подтвердил выдачу Украине миллиарда долларов

Международный валютный фонд официально подтвердил выделение Украине следующего кредитного транша в размере 1 млрд долларов и определил направления дальнейших усилий украинской стороны с целью продления программы Фонда по расширенному кредитованию (EFF), сообщается в официальном заявлении МВФ, передает "Укринформ".

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня завершил третий обзор экономической программы для Украины в рамках расширенного кредитования (EFF). Завершение этого обзора позволяет выделить 734,05 млн SDR (около ,00 млрд), что в целом по соглашению достигает уже 6178,26 млн SDR (около ,38 млрд)", - говорится в документе.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил, что украинская экономика демонстрирует обнадеживающие признаки возобновления.

"Возвращается экономический рост, снижается инфляция, а международные резервы увеличились в два раза. Этот прогресс во многом благодарен решительным политическим действиям власти, в том числе, умной макроэкономической политике. Стабилизация, которая наблюдается в последнее время, обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста", - отметил Липтон.

По его словам, для достижения более быстрого и стабильного роста Украине необходимо поднять доходы, провести структурные реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, и ускорить необходимые инвестиции. "Необходимо начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. С коррупцией необходимо бороться решительно. Несмотря на создание новых институтов борьбы с коррупцией, конкретных результатов пока не достигнуто", - сказал первый заместитель главы МВФ.

Представитель МВФ обратил внимание на высокий государственный долг Украины, который остается, несмотря на значительные бюджетные корректировки. "Украина не может позволить себе откладывать в дальнейшем комплексную пенсионную реформу, в том числе, за счет повышения пенсионного возраста. Кроме того, необходимы постоянные усилия по улучшению администрирования доходов и продвижению реформы системы государственного управления", - отметил представитель Фонда.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Украине очередного транша кредита на сумму 1 млрд долларов.

Ранее Совет директоров МВФ перенес запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы для Украины. В МВФ такое решение пояснили необходимостью уточнения расчетов относительно экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду, и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной "документов", выданных на этих территориях.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 года Украина получила только два транша - 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш - на 1 млрд долларов.

По материалам: Укринформ