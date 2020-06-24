МВФ погіршив свої прогнози на 2020 рік

Міжнародний валютний фонд погіршив свої прогнози на 2020 рік. Якщо в квітні він прогнозував скорочення глобальної економіки на 3%, то зараз очікується спад на 4,9%.

Про це йдеться на сайті МВФ.

"Пандемія COVID-19 більш негативно вплинула на активність у першій половині 2020 року, ніж передбачалося, і відновлення прогнозується більш поступове, ніж прогнозували раніше", - заявили у Фонді.

Тому МВФ передбачає, що ВВП США в 2020 році скоротиться на 8% (а не на 5,9%), єврозони - на 10,2% (а не на 7,5%), Японії - на 5,8% (а не на 5,2%), Великобританії - на 10,2% (а не на 6,5%).

Економіка Китаю збільшиться за підсумками року тільки на 1% (раніше очікувалося 1,2%).

Нагадаємо, що в квітні МВФ прогнозував скорочення української економіки на 7,7%, але пізніше погіршив цей прогноз до 8,2%.