МВФ поліпшив прогноз щодо падіння ВВП України в 2020 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) в своєму червневому прогнозі покращив оцінку падіння ВВП України в 2020 році до 7,2% з 8,2%. Про це йдеться у Світовому економічному прогнозі (WEO) Фонду, пише Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що підвищені також очікування зростання української економіки в наступному році - з 1,1% до 3%, а в 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на 4%.

Згідно WEO, оцінка середньорічної інфляції в Україні в 2020 році знижена з 4,5% до 3,2%, в наступному - з 7,2% до 5%. Інфляція на кінець періоду, згідно з документом, в цьому році складе 5,2%, в наступному зросте до 5,8%.

Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку в 2,7% ВВП в цьому році може змінитися профіцитом в 4,3% ВВП з поверненням до дефіциту 3,4% ВВП в наступному році, тоді як в червні МВФ очікував дефіцит в цьому році 1, 7% ВВП, в наступному - 2% ВВП.

МВФ також поліпшив оцінки рівня безробіття для України. Якщо в червні Фонд оцінював, що в цьому році він збільшиться з 8,5% до 12,6%, а в наступному знизиться до 12%, то тепер прогноз рівня безробіття на цей рік становить 11%, на наступний - 9,6%.

Оцінка падіння економіки країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються на 2020 рік погіршено до 3,3% (раніше очікувалося зниження на 3%). У 2021 році очікується зростання на 6% (попередній прогноз - 5,9%).

Відновлення світової економіки в 2021 році, на думку МВФ, буде відбуватися кілька менш високими темпами, ніж очікувалося в червні - 5,2% замість 5,4%. Істотно поменшало оптимізму і щодо зростання російської економіки в наступному році - 2,8% замість 4,1%. Прогноз Мінекономрозвитку і ЦБ на 2021 рік - зростання відповідно на 3,3% і 3,5-4,5%. МВФ підвищив прогноз зростання економіки Китаю в 2020 році - до 1,9% з 1%, в 2021 році очікує її зростання на 8,2% (оцінка не змінилася). У Німеччині очікується зниження економіки на 6%, оптимістичніше 7,8%, що очікувалися в червні, в 2021 році зростання на 4,2% (6,3%).

Нагадаємо, що за попередніми оцінками Мінекономіки, за вісім місяців 2020 року (рік до року) обсяг ВВП зменшився на 5,8% з 6,2% в попередньому місяці.

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2020 року склало 11,4% до аналогічного періоду 2019 року. У першому кварталі падіння склало 1,3%.

Як повідомлялося, в 2019 році українська економіка зросла на 3,2% при інфляції 4,1%. По матерiалам: Інтерфакс-Україна