МВФ предлагает Украине заморозить минимальную зарплату

Главный кредитор Украины, Международный валютный фонд, выдвинул новое условие относительно получения очередного транша и предложил Украине отказаться от повышения минимальной заработной платы в следующие три года.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью Realist.

При этом министр отметил, что замораживание заработной платы на уровне 3200 грн приведет к дефициту средств в Пенсионном фонде

"Если мы в этом году повышаем минимальную пенсию на 10%, мы минимум на 15% должны увеличить минимальную зарплату. Что мы читаем в проекте Меморандума? Заморозить зарплату на три года. Что это означает? Что минимальная пенсия будет расти, а взнос в ПФ будет падать. Мы снова будем увеличивать дефицит ПФ, за что нас ругает МВФ. Ребята, объясните мне этот феномен, чтобы я понял. Но ответа нет ", - добавил Рева.

По его словам, больше не будет скачкообразных повышений социальных стандартов, они будут расти чаще, чем раз в три года.

"Я не думаю, что минимальная зарплата будет расти скачкообразно так, как она выросла сейчас. Она три года не росла. У нас соотношение между средней зарплатой и минимальной за три года ухудшилось в 2 раза. Мы просто выровняли соотношение", - сказал Рева.