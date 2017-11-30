МВФ продолжает дискуссии с властями Украины по некоторым вопросам пенсионной реформы - постпред в Украине

30 ноября 2017, 11:21
 Экономика Источник: Интерфакс-Украина

Международный валютный фонд (МВФ) совместно с Всемирным банком (ВБ) продолжает работать с властями Украины над решением некоторых вопросов принятой пенсионной реформы, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Источник: Интерфакс-Украина
 
 
 