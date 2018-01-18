МВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине

Международный валютный фонд ожидает коррекции закона о пенсионной реформе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством - Ред.) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему", - заявил Райс.

"Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил он.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и Президент Украины Петр Порошенко встретятся в Давосе и обговорят прогресс украинской стороны в выполнении программы Extended Fund Facility (Механизм расширенного кредитования - EFF).