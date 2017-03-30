МВФ рассмотрит выделение транша Украине 3 апреля

Заседание совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет обсуждаться выделение очередного транша Украине в размере 1 млрд долларов, состоится 3 апреля.

Хотя в публичном графике заседания совета директоров на период до 7 апреля украинский вопрос пока не значится, киевское представительство фонда подтвердило дату заседания по Украине.

"Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года", - сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

Вечерний Харьковhttp://vecherniy.kharkov.ua/news/131117/