МВФ рекомендует сократить количество украинских налоговиков

Международный валютный фонд разработал рекомендации в отношении реформы Государственной фискальной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как сообщает Минфин, ГФС планируют реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав ведомства и сократить его, а также автоматизировать процесс администрирования налогов. Новый состав ГФС должен быть более профессиональным, лучше оплачиваемым и некоррумпированным.

Международный валютный фонд отметил прогресс в реформах, в частности, в отношении компенсации НДС, но комплексную реформу тормозит коррупция, говорится в сообщении Минфина.

Как сообщалось, Минфин и ГФС начали проект комплексного реформирования ГФС. Главная цель - уменьшить уровень коррупции и преобразовать ГФС в целевую сервисную службу.

В трехуровневой структуре проекта на первом уровне находится наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, а именно: Минфин США, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, Минфин Канады, Минфин Германии, погранично-таможенная служба США, представители ЕС. Набсовет координирует проект.

На втором уровне - комитет управления, в который входят министр финансов с госсекретарем, глава ГФС с заместителем и менеджер проекта. Комитет должен определять приоритетные задачи, решать спорные вопросы.

На третьем уровне находится группа внедрения реформы в составе представителей Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты. Она должна работать над практическим внедрением изменений.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Государственная фискальная служба остается в подчинении Министерства фи