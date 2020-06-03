МВФ розгляне нову кредитну програму для України 9 червня

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановане на 9 червня.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в середу на сайті МВФ.

На засіданні також оцінять попередню програму EFF, відкриту в 2015 році.

Раніше, 3 червня, у Кабміні заявили, що очікують від Міжнародного валютного фонду до 10 червня ухвалення остаточного рішення про виділення Україні першого траншу в рамках нової програми співпраці.

Як повідомляв УНІАН, Україна та МВФ досягли домовленості щодо програми співробітництва на 18 місяців, протягом яких Україна отримає кредит у загальному розмірі 5 млрд дол. терміном на 5 років.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18- місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів зазначають, що основна різниця в нових умовах співпраці з МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 року, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.