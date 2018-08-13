МВФ сообщил дату визита миссии в Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября.

Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"По обращению украинских властей, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних экономических событий и экономической политики", - отмечается в пресс-релизе Фонда.

По словам Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов буде также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Ранее директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, два других предусловия - внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде и соблюдение предельного дефицита госбюджета.