МВФ: Совет директоров подчеркнул необходимость ускорения реформ в Украине

Совет директоров подчеркнули необходимость ускорения реформ в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Представители Совета директоров подчеркнули необходимость ускорения реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций. Они подчеркнули необходимость дальнейшего прогресса в приватизации, развития рынка земли и реформирование крупных государственных предприятий. Директора приветствовали создание новых институтов для борьбы с коррупцией, но настоятельно призвали власти к дальнейшему укреплению этих организаций и к созданию независимого антикоррупционного суда с целью достижения конкретных результатов для поддержки реформаторской программы, привлечения инвестиций и активизации экономического роста. Они отметили, что быстрый прогресс в этих областях имеет решающее значение для достижения целей программы и усиления экономического роста, что является необходимой предпосылкой для повышения уровня доходов и позволит Украине догнать своих соседей по региону. Оживление структурных реформ является тем более насущным в свете последних по времени событий и связанных с ними рисков.

Исполнительные директора высоко оценили решительные действия власти на протяжении последних двух лет, которые привели к возобновлению экономического роста, резкого снижения инфляции, увеличение международных резервов, а также сокращение дисбалансов в сложных условиях. Однако, некоторые важные структурные реформы внедряются очень медленно, в то время как проблемы, стоящие перед Украиной, остаются сложными. Директора подчеркнули необходимость укрепления достигнутого прогресса и ускорение внедрения критически важных реформ в будущем. Директора получили достаточные заверения от власти по ее решимости дать ответ на риски, которые усилились в контексте последних по времени событий в стране.

Директора поздравили существенное корректировки фискальной политики в течение последних двух лет. Они подчеркнули, что неизменная приверженность к фискальной консолидации является необходимым для установления устойчивого нисходящего тренда показателя государственного долга. Они подчеркнули важность структурных финансовых реформ для обеспечения среднесрочной устойчивости. Они также призвали власти принять без дальнейшего промедления всеобъемлющей пенсионной реформы, что включает, среди прочего, и увеличение эффективного пенсионного возраста, для решения проблемы значительного дефицита пенсионного фонда и создание возможности для улучшения пенсионного обеспечения. Они также подчеркнули необходимость сдерживать рост фонда оплаты труда, улучшить администрирование доходов и продвигать реформу системы государственного управления, а также внедрить реформы в секторах здравоохранения и образования.

Также исполнительные директора приветствовали решение властей о национализацию крупнейшего банка Украины для обеспечения финансовой стабильности. Они рекомендовали использовать все имеющиеся средства для обеспечения возврата кредитов с целью минимизации затрат для налогоплательщиков. Директора подчеркнули важность обеспечения выполнения всеми банками требований к капиталу и нормативных требований для поддержания общественного доверия к банковской системе и укрепление способности банков поддерживать рост. Они также подчеркнули необходимость решения проблемы высокой доли кредитов, обязательства по которым не выполняются.

Директора согласились с тем, что четкий мандат и независимость Национального банка Украины(НБУ) являются ключевыми факторами впечатляющего прогресса в сдерживании инфляции и восстановлении международных резервов в условиях режима гибкого валютного курса. Они подчеркнули важность сохранения сильной институциональной базы НБУ. Директора согласились с тем, что дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики и административных мер должно зависеть от будущего прогресса в обеспечении финансовой стабильности и увеличении международных резервов.

В МВФ поздравили значительную международную финансовую и техническую поддержку, оказываемую Украине. Они подчеркнули важность продолжения усилий по достижению соглашения о реструктуризации долга Украины, что содержится Россией, согласно параметров программы и политики кредитования МВФ в условиях задолженности перед официальными двусторонними кредиторами.