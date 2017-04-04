МВФ: Создание новых антикоррупционных институтов в Украине пока не дало результата

Международный валютный фонд считает, что создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата. Об этом говорится в сообщении Фонда, разосланном по итогам завершения третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной, передает Экономическая правда.

"Необходимо решительно бороться с коррупцией. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты пока не достигнуты", - заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого транша кредита в размере 1 миллиард долларов в рамках четырехлетней программы EFF общим объемом около 17,11 млрд долларов.

В МВФ отметили успехи Украины в восстановлении национальной экономики, но при этом подчеркнули необходимость проведения дальнейших реформ.